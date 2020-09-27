السامرائي يحذر من جهات تريد عودة العقوبات الاقتصادية على العراق ويدعو لمحاسبتهم

وقال السامرائي في مؤتمر صحفي، عقده في مجلس النواب مع عدد من نواب التحالف، وحضرته الخليج 365، ان "تحالف القوى العراقية يتابع باهتمام وبقلق بالغ تطورات الاحداث السياسية على الساحة العراقية المتخمة بالأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية".واستدرك السامرائي بالقول "الا ان استمرار تداعيات الازمة السياسية – الامنية وما يترتب عليها من تدخلات سواء على مستوى امن الوطن والمواطن مع استمرار خروقات السلاح المنفلت والقصدية في زعزعة هيبة الدولة ومكانتها لحسابات خارجية او على مستوى علاقات العراق الخارجية مع تصاعد وتيرة استهداف ضيوف العراق من البعثات الدبلوماسية الشقيقة والصديقة".

واضاف، "لقد اصبح من الضروري على الحكومة العراقية في ظل تراجع مستوى الامن في البلاد، ان تكون جريئة في اتخاذ القرارات واعتماد الاجراءات الكفيلة بضمان امن الوطن والمواطن وضيوف العراق والزام جميع القطعات والتشكيلات العسكرية العراقية بوحدة القرار الامني وبمنظومة القيادة والسيطرة والحركات بقيادة القائد العام للقوات المسلحة".



واشار الى انه "لم يعد من المقبول السكوت على تكرار الخروقات الامنية، من تهديد، اغتيال، خطف تغييب، قصف عشوائي استهداف بعثات، وامام مسمع ومرأى القوات والاجهزة الامنية وفي اغلبها تشير اصابع الاتهام لتشكيلات وجماعات وفصائل واحزاب منضوية في منظومة الامن والدفاع العراقية".

وتابع "من يريد جر البلاد الى محاور الصراع الدولي الاقليمي وفرض اجندات بقوة السلاح لن يكون شريكا في بناء دولة المواطنة والمؤسسات ومن يمعن باستهداف ضيوف العراق حتما لا يريد للعرق ان يعيد مكانته وهيبته الدولية

من هنا يحذر تحالف القوى العراقية من مغبة استمرار السلاح المنفلت او العناوين التي تستغل انضواءها في منظومة الامن والدفاع العراقية الوطنية في استمرار الاستهدافات للمواطنين وضيوف العراق مذكرين الجميع ان العراق لازال تحت الوصاية الدولية في فصلها السابع من ميثاق الامم المتحدة".

واكد انه "ولن يكون صعبا اعادته الى الفصل السابع اذ ما استشعر المجتمع الدولي خطورة العراق باعتباره مصدر تهديد للسلم والامن الدوليين مع فشل الحكومة العراقية في ضمان حماية المواطن ومؤسسات الدولة وحصر السلاح المنفلت وتنفي التزامتها الدولية في حماية البعثات".

ودعا التحالف في بيانه قائد العام للقوات المسلحة والقوى السياسية الى "تحمل مسؤوليتها واتخاذ موقف حاسم وحازم من جميع الارادات والاجندات او الفصائل والتشكيلات التي تريد جر العراق الى ما لا يحمد عقباه واعادة البلاد الى مأساة العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".