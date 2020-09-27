وقال رئيس الكتلة النائب فلاح حسن زيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب التحالف، "اشارة الى الامر الاداري المرقم 3743 في 16 ايلول 2020 الصادر عن هيئة الحشد الشعبي فاننا نود ان نبين ان الحشود العشائرية هي حشود شكلت لمشاركة القوات الامنية لتحرير الارض من العصابات الارهابية ومن ثم مسك الارض وحفظ الامن في مناطقها الا ان الامر الذي صدر يخالف ذلك جملة وتفصيلا وكذلك فان اغلب الاسماء هي اسماء تابعة لجهات سياسية وان تسيس هذا الملف فيه خطورة كبيرة على الامن في هذه المحافظات (نينوى الانبار ديالى صلاح الدين كركوك)".



واضاف اننا "في الوقت الذي ندعم فيه الحكومة في ضبط السلاح واستقلال الاجهزة الامنية وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا فاننا نحذر من تداعيات هذا الامر على الامن وتكرار ماحصل في عام 2014"، داعيا القائد العام للقوات المسلحة "بالغاء هذه الاوامر وربط الحضود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة وادارة هذه الحشود تكون من قبل قيادات العمليات التابعة لوزارة الدفاع من ناحية العمليات والانتشار والادارة".

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كانت هذه تفاصيل خبر تحالف القوى يطالب الكاظمي بإلغاء امر صدر من الحشد الشعبي بشأن الحشود العشائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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