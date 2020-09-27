نائب يدعو الى تقديم الحسابات الختامية للسنوات الثمان الماضية وارسالها الى البرلمان

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الأحد، إلى ضرورة إرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية لتكون الموازنة قانونية وشفافة.
وأضاف :"نعتقد أن من مقتضيات الشفافية ومكافحة الفساد تقديم الحسابات الختامية للسنوات الثمان الماضية وارسالها الى مجلس النواب ضمن الموازنة القادمة للاسباب الآتية
أولا: لانضاج الموازنة ولتكون موازنة قانونية ومتكاملة و موضوعية
ثانيا : لكشف الفساد والتلاعب وهدر المال العام.
وأوضح أن "الحكومة السابقة كانت تعتبر اكمال الحسابات الختامية انجازا مهما لصالحها، لكنها لم تقم بارسالها إلى مجلس النواب ، لذا ندعو الحكومة الحالية لإرسال الحسابات الختامية للسنوات الماضية إلى مجلس النواب لإثبات جديتها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وتعزيز ثقافة الشفافية والحرص على المال العام".
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