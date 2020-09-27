التربية النيابية تصدر بيانا بشأن تحسين المعدل لطلبة السادس الإعدادي



وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نظرا لتفشي جائحة كورونا وما اثر سلبا على ابناءنا الطلبة ولاجل اعطاء فرصة ثانية لمن يرغب منهم في تحسين معدله, طالبت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي الياسري وزارة التربية اليوم الاحد الموافق 27/9/2020 باصدار قرار يخص تحسين معدل طلبة السادس الاعدادي بجميع فروعه بما يخدم ومصلحة الطلبة".

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