نصيف تنشر نص عقد مشروع بسماية الذي وصفته بـ'الباطل'

نشرت النائبة عالية نصيف، الاحد، نص عقد مشروع بسماية فيما وصفته بـ"الباطل".

وناشدت نصيف "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لإلغاء العقد المليء بالمخالفات والذي يلزم الدولة بدفع مليارات الدولارات لهذه الشركة طيلة عشرين عاماً".

واكدت أنه "لولا وجود الفاسدين والمرتشين لما تم تمرير هذا العقد".

وناشدت نصيف على ضرورة تدخل رئيس الوزراء وإلغاء عقد محطة بسماية واسترجاع أموال الشعب المنهوبة بموجب هذا العقد الباطل، علماً بأننا سنحيل الملف إلى هيئة النزاهة وسنتابعه الى حين حسمه".

واكدت ان "الفاسدين والمتواطئين الذين ساهموا في تمرير هذا العقد سيتم رفع أسماءهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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