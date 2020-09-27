اليونان تطالب تركيا بالتحقيق في إهانة علمها

دعت اليونان اليوم الأحد، تركيا لإدانة وفتح تحقيق في إهانة علمها على جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العلم اليوناني ذا اللونين الأبيض والأزرق على تلة صخرية في الجزيرة، بدا ملطخا أمس السبت، بطلاء أحمر، وهي القريبة جدا من الساحل التركي.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: "ندين بأشد العبارات الإهانة التي وُجهت أمس للعلم اليوناني على كاستيلوريزو".

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وأضاف البيان "نتوقع من السلطات التركية إدانة فورية وتحقيقا في الواقعة حتى يتسنى محاسبة الفاعلين.. مثل تلك الأفعال غير المقبولة لا تهدف إلا إلى نسف آفاق تخفيف التوتر بين الدولتين".

وكانت وسائل إعلام يونانية ذكرت أيضا، أن طائرة مسيرة مزودة بمكبر للصوت حلقت فوق الجزيرة أمس السبت، وهي تبث النشيد الوطني التركي.

والعلاقة بين البلدين تشهد توترا على خلفية أطماع أنقرة في احتياطات طاقة واعدة في حقول للنفط والغاز بالمياه الإقليمية اليونانية.

وسحبت أنقرة الشهر الجاري سفينة تنقيب كانت سببا في دفع التوتر مع اليونان إلى حافة حرب إقليمية بعد ضغوط أوروبية أمريكية.