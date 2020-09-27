شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 28378 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إضافة إلى 869 حالة وفاة بسبب المرض.



وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.

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