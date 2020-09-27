شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 88600 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 88 ألفاً و600 إصابة و 1124 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى خمسة ملايين و992 ألفاً و532 حالة وبلغت حصيلة الوفيات 94 ألفاً و503 حالات.

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