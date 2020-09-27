شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طوكيو ترصد 144 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.



Advertisements

وتراوحت أعمار المصابين من أقل عشر سنوات إلى أكثر من 90 عاماً.

وتجاوزت الحصيلة 100، لليوم الرابع على التوالي، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في العاصمة اليابانية إلى 25 ألفاً و257.

وهناك 29 مريضاً في حالة خطيرة اليوم الأحد وهو نفس عدد أمس.