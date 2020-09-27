شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين ترصد 620 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 9 حالات وفاة و620 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد و1491 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة في بيان صحفي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 76.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6% ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

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