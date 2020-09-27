إصابة النائب اللبناني جبران باسيل بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصيب وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بفيروس كورونا.



Advertisements

وقال المكتب الإعلامي للنائب باسيل، صهر الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر الإعلامي، في بيان اليوم الأحد: «اكتشف النائب جبران باسيل أنه مصاب بكورونا، وقد استكمل الفحوصات اللازمة بعد ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا».

وأضاف: «لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم أخيرا، إذ لا يمكن الاتصال بهم فردياً، وللاعتذار منهم أيضاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك».

وأعلن البيان أنه سيحجر نفسه لحين يتغلّب على الفايروس، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية المتوافرة.