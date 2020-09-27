روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

دعت الحكومة الروسية إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، بعد الاشتباكات التي اندلعت بين قوات البلدين في إقليم ناغورني قره باغ

المتنازع عليه.

وكات وزارة الخارجية الأرمينية قالت لبي بي سي إن مدنيين اثنين على الأقل قتلا وأصيب

أخرون فيما وصفته بـ"هجوم شنته القوات الأذرية على مناطق في الإقليم"، إلا أن أذربيجان قالت إن القوات الأرمينية "هي من بادرت بالهجوم".

من جهتها أدانت تركيا ما وصفته بـ"الهجوم الأرميني على أراضي أذربيجان".