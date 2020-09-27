رئيس أذربيجان يعلن سقوط ضحايا جراء قصف من الجانب الأرميني

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، إن الجيش الأذربيجاني يقوم بقصف منشآت عسكرية في أرمينيا.
وقال في خطاب حول تفاقم الوضع على خط التماس في قره باغ، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن القوات المسلحة الأرمنية، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، قامت بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني والعديد من المراكز السكنية
وأضاف: "ونتيجة للقصف، وقعت إصابات في صفوف السكان المدنيين وبين العسكريين، وعلي ذلك يقوم الجيش الأذربيجاني بضرب مواقع عسكرية أرمنية في الوقت الراهن".
أذربيجان في إقليم قره باغ.
علي صعيد متصل، أعلنت الحكومة الأرمنية، الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة على خلفية التصعيد العسكري مع
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إن آلاف المواطنين يريدون التسجيل كمتطوعين للذهاب إلى جبهات قره باغ، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليست هناك حاجة حاليا لتجنيد متطوعين.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
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