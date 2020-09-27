فرنسا تدعو لوقف الأعمال العدائية في ناجورني قرة باج

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، كلا من أرمينيا و اذربيجان إلى وقف الأعمال العدائية، و أعربت عن قلق فرنسا إزاء تفاقم الوضع في ناجورني قرة باج، وفقا لسبوتنيك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول في بيان اليوم الأحد إن: "فرنسا تشعر بقلق عميق إزاء الاشتباكات واسعة النطاق في ناجورني

قرة باغ والتقارير عن سقوط ضحايا، لا سيما في صفوف المدنيين. وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية واستئناف الحوار".

وقالت فون دير مول إن فرنسا وبصفتها تتشارك برئاسة مجموعة مينسك "تؤكد مع شركائها الروس والأمريكيين على التزامها للتوصل لحل تفاوضي

للصراع في إطار القانون الدولي".

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وفي الساعات الأولى من صباح، اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذرية إن الجيش الأرميني قصف المستوطنات على طول خط التماس بين البلدين.

واتهمت السلطات في يريفان بدورها الجيش الأذري بشن هجوم في المنطقة وقصف أهداف مدنية.

وقادت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، الجهود منذ عام 1992 لإيجاد نهاية سلمية للصراع المستمر منذ عقود في ناجورنو قرة باج.