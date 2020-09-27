المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو لتطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، لتطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى فورا، مشددا على أنه يجب أن نتحرك سريعا وبشكل حاسم لتنفيذ الاتفاق وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد جريفيث وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد أن الأمم المتحدة مهتمة باستقرار اليمن والتوصل إلى حل دائم، لافتا إلى أنه جرى التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى.



من جانبه، أعرب الصليب الأحمر الدولي عن أمله في إنجاز المزيد من الاتفاقات قريبا باليمن.



وكانت مصادر حكومية أكدت أن لجنة شؤون الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي اتفقت برعاية من مكتب المبعوث الأممي على تبادل الإفراج عن 1081 أسيرا ومعتقلا من الطرفين.

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وأوضح المصدر الحكومي أن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس السبت يشمل الإفراج عن 681 أسيرا حوثيا مقابل إطلاق سراح 400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى ميلشييات الحوثي.



وتتهم الحكومة الشرعية، ميلشييات الحوثي بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى الموقع

عليه في فبراير الماضي، بالعاصمة الأردنية عمان، برعاية الأمم المتحدة، ودعت الحكومة مرارا إلى تبادل شامل للأسرى والمختطفين مع ميليشيا الحوثي تنفيذاً لاتفاق السويد.



وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن أن الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، خرج بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن، لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن.



وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميلشييات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجنا خاضعا للميلشييات في أماكن سيطرتها.