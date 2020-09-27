سعد الحريري: لست مرشحا لتولي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة للبنان وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان أصدره الحريري، اليوم الأحد، ردا على ما جرى تداوله إعلاميا في غضون الساعات الماضية من كونه في صدارة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب الاعتذار الذي تقدم به الدكتور مصطفى أديب عن عدم الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة.

وشدد الحريري على أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرامية إلى دعم

لبنان ومساندته في مواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد، وتسهيل إنجاحها بوصفها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان.وانهارت مساعي تشكيل حكومة جديدة للبنان برئاسة الدكتور مصطفى أديب، في ضوء إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.وفي المقابل، تمسك رئيس الوزراء المكلف قبل اعتذاره عن عدم مواصلة مهمته - بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين الخبراء المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.