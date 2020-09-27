بعد رفض فلسطينيين حرق علم المغرب مقابل المال.. تجربة معكوسة في المغرب – فيديو

بعد فيديو رفض فلسطينيين حرق العلم المغربي مقابل 100 دولار، قام شاب فلسطيني مقيم بالمغرب، بتكرار التجربة بشكل معكوس، حيث عرض على المغاربة حرق العلم الفلسطيني مقابل 1000 درهم مغربي.

ورفض المغاربة المشاركون في هذه التجربة الاجتماعية حرق العلم الفلسطيني، مؤكدين حبهم الكبير لفلسطين، ومعبرين عن موقفهم الداعم لقضيتها.

وقام اليوتوبر الفلسطيني محمود، الذي يسمي نفسه “ولد غزة”، بعرض أضعاف المبلغ على بعض المشاركين مقابل حرق العلم، أو الاعتراف أن القدس عاصمة لإسرائيل، لكنهم رفضوا جميعهم دون تردد.

وكان اليوتوبر الفلسطيني إياد أبو الأسمر قد قام بتجربة مماثلة في فلسطين، رفض جميع المشاركين فيها حرق علم المغرب، مقابل المال.