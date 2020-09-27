باسو بغضب: الطفلة نعيمة لن تحرك أي أحد لأنها من الهامش

انتفض الفنان الكوميدي، محمد باسو، بسبب طريقة التعامل مع اختفاء طفلة من مدينته الأم زاكورة، لمدة شهر، قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة.

واستنكر باسو طريقة التعامل مع اختفاء الطفلة نعيمة، واعتبر أنها لن تحرك أحدا، لأنها من منطقة “هامشية”.

ودون باسو عبر حسابه على أنستغرام: “جريمة أخرى يهتز لها الجنوب الشرقي للمملكة زاكورة، بالضبط أكدز الطفلة نعيمة خمس سنوات غابت لمدة شهر كلشي قلب عليها، وكان عدنا أمل القاوها الطفلة واليوم تم العثور على الجثة ديالها مقتولة فواحد الجبل بالقرب من الدوار ديالهم”.

Advertisements

وأضاف باسو: “طبعا نعيمة سوف لن تحرك أي أحد حيت بنت الهامش”، مشيرا بذلك إلى مقارنة ضمنية مع واقعة الطفل عدنان في طنجة.

وعثر على الطفلة نعيمة، أمس السبت، بعد 42 يوما من اختفائها، جثة هامدة في جبل قريب من منزل أسرتها، في دوار تفركالت جماعة مزكيطة اكدز، إقليم زاكورة.

وقال والد نعيمة، بكثير من الحزن في حديث لـ”اليوم24″، إنه “يستعد لدفن ابنته، اليوم الأحد، بعد العثور على جثتها متحللة”.