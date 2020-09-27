بعد إلغائها بسبب الوضع الصحي.. “نارسا” تعيد فتح مواعيد تسجيل السيارات في مراكش

بعد الإعلان عن تعليق خدمات مرتكز تسجيل السيارات في المدينة وإلغاء المواعيد السابقة، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، اليوم الأحد، عن إعادة فتح حجز المواعيد في هذه المراكز، ابتداء من يوم 29 شتنبر الجاري.

وقالت الوكالة الوطنية في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، أنه نظرا للتوقف الاضطراري عن العمل الذي شهده مركز تسجيل السيارات بمراكش ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والعاملين به، وبغية تدبير المرحلة المقبلة في أحسن الظروف، تم إلغاء كل المواعيد المحجوزة سلفا، مؤكدة على ضرورة حجز مواعيد جديدة عن بعد عبر بوابتها الإلكترونية “NARSA KHADAMAT”.

وأوضحت الوكالة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز التدابير الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد المتخذة من طرف السلطات المحلية بمدينة مراكش، مع ضمان استمرارية العمل بهذا المرفق العمومي، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لعموم المرتفقين.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة المرتفقين، إلى ضرورة احترام المواعيد المحجوزة والإجراءات الوقائية وخاصة التباعد الجسدي واستعمال الكمامة، وتفادي الازدحام أثناء عملية الدخول والخروج من مركز تسجيل السيارات.