في فرنسا.. الشاب خالد يحيي حفلا لصالح لبنان

أعلن نجم الراي، الشاب خالد، أمس السبت، إحياءه حفلا فنيا في فرنسا، تخصص عائداته لدعم لبنان المتضرر جراء انفجار مرفأ بيروت.

ويلتقي الشاب خالد مع جمهوره في مسرح أولمبيا، في العاصمة الفرنسية باريس، في اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وسبق أن أصدر الشاب خالد عملا فنيا بعنوان “اسمها بيروت”، حرص فيه على حضور العلم المغربي في الفيديو كليب، وخصصت عائداته لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

ويملك الفنان الجزائري، الحامل للجنسية المغربية، قاعدة جماهيرية واسعة في الديار الفرنسية، حيث يستقر عدد كبير من الجالية المغاربية.