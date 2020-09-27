لأول مرة.. الفنانة أحلام في عمل مع فنان مغربي

تحضر الفنانة أحلام لعمل مشترك مع النجم المغربي ريدوان، إذ يصدران، قريبا، أغنية باللغتين العربية، والإنجليزية.
ويتعامل ريدوان، وأحلام، في العمل المرتقب، مع الفنان فايز السعيد. وكانت الفنانة الإماراتية قد عبرت عن رغبتها الكبيرة في هذا التعامل، أثناء مشاركتها في “أوبريت الأمل”، التي أشرف عليها ريدوان.
وكان ريدوان، في الفترة الماضية، في الإمارات للتحضير للعمل، قبل أن تسجل إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويملك ريدوان سجلا فنيا كبيرا، تعامل فيه مع نجوم عالميين، ومغاربة، وعرب، منهم ليدي غاغا، وإنريكي اغليسياس، ومايكل جاكسن، وأحمد شوقي.
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