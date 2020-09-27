حاكم دبي : الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم

الأحد 27 سبتمبر 2020

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات تبوأت المرتبة الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم، والأولى في 479 مؤشر عربياً". وجاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماعاً، اليوم الأحد، لمجلس الوزراء تم فيه استعراض موقف الدولة التنافسي عالمياً.



وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم.. والأولى في 479 مؤشر عربياً".

وتوجه بالتهنئة على هذا الإنجاز الكبير للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، قائلاً: "أبارك لأخي رئيس الدولة ولأخي محمد بن زايد ولأعضاء المجلس الأعلى. هذه جهود آلاف فرق العمل في كافة القطاعات".

Advertisements

وأشار إلى أن تنافسية الإمارات في تحسن مستمر عالمياً، وقال في تغريدة: "تنافسية الإمارات في تحسن مستمر عالمياً وخلال 2020 (عام الأزمة الصحية العالمية) تصدرنا في 79 مؤشراً دولياً جديداً، ونحن ضمن أكثر 10 دول تنافسية عالميا في 300 مؤشر دولي. رسالتنا للجميع في الداخل والخارج: الإمارات لا تملك خياراً تنموياً آخر غير التفوق والاستمرار.. التراجع ليس خياراً".

واعتمد اليوم 4 هياكل اتحادية لوزارات الاقتصاد والثقافة والطاقة والصناعة. وتم إصدار قوانين جديدة لتطوير التعليم الخاص بالدولة.

وأوضح "واعتمدنا اليوم مجموعة اتفاقيات اقتصادية مع مصر وشيلي وزامبيا وغيرها. 2020 هو عام استثنائي للدولة. عام المريخ وعام للطاقة النووية وعام السلام وعام التنافسية الدولية. في الأزمات نضاعف الإنجازات"