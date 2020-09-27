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إصابة النائب اللبناني جبران باسيل بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة النائب اللبناني جبران باسيل بفيروس والان مع التفاصيل

الأحد 27 سبتمبر 2020

أصيب وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بفيروس كورونا.

 

وقال المكتب الإعلامي للنائب باسيل، صهر الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر الإعلامي، في بيان اليوم الأحد: «اكتشف النائب جبران باسيل أنه مصاب بكورونا، وقد استكمل الفحوصات اللازمة بعد ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا».

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وأضاف: «لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم أخيرا، إذ لا يمكن الاتصال بهم فردياً، وللاعتذار منهم أيضاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك».

 

وأعلن البيان أنه سيحجر نفسه لحين يتغلّب على الفايروس، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية المتوافرة.

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