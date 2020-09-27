مقتل عسكريين اثنين في هجوم على مركز للجيش اللبناني

الأحد 27 سبتمبر 2020

أفاد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بمقتل عسكريين اثنين جراء هجوم تعرض له أحد مراكز الشرطة.



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان صدر عن قيادة الجيش، أن «إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية، وقد ردت العناصر على مصدر النيران بالمثل».

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وأضاف البيان:«نتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين، بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة».

وأشار إلى أنه «يجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء».