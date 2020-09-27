وفيات كورونا تقترب من المليون عالمياً

الأحد 27 سبتمبر 2020

حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً من زيادة كبيرة في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وتتوقع أن يصل عدد الوفيات المسجلة إلى مليون خلال الأسبوع المقبل.



وقال منسق المساعدات الطارئة بالمنظمة، مايك رايان، في جنيف إن وفاة مليوني شخص بسبب الوباء أمر لا يمكن تصوره، "لكنه ليس مستحيلاً".

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وقال رايان إنه يمكن تجنب حدوث هذه الزيادة الكبيرة من خلال تدابير صارمة في جميع أنحاء العالم، مثل النظافة وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد والفحوص ومراعاة التواصل وغيرها.

وأضاف رايان: "السؤال هو: هل نحن مستعدون بشكل متعدد الأطراف للتحكم في هذا الفيروس بدلاً من أن يتحكم هو في مصيرنا؟"

وقال: "إذا لم نفعل ذلك ولم نطور طبيعة ونطاق وكثافة تعاوننا، أخشى أنه سيتعين علينا التكيف مع هذا الرقم وربما - للأسف - مع عدد أكبر".