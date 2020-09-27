اخبار العالم

السيسي يحذر من مخططات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحذر من مخططات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر والان مع التفاصيل

الأحد 27 سبتمبر 2020

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، من مخططات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

 

وطالب السيسي في كملته خلال افتتاح إحدى المشروعات بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، المصريين بالوعي لمخاطر ما يحاك لمصر.

 

ولفت الرئيس المصري إلى أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل، مشددا على أنه "لا أحد يستطيع خداع المواطنين".

 

وأكد أن "حملات التشكيك مستمرة ضد مصر رغم ما تقوم به من إنجازات على المستويات كافة".

Advertisements

 

وشدد "على أن "وعي المواطنين هو السلاح الأقوى لمواجهة الأفكار الهدامة وحملات التشكيك، وأن الشعب والدولة كيان واحد".

 

ونوه السيسي بأن "ما تقوم به الدولة هو إصلاح وليس إفسادا"، مؤكدا "أن مسار الإصلاح والتنمية مستمر".

 

ومنيت قناة "الجزيرة" والمقاول الهارب من مصر محمد علي بالفشل الذريع في تحريض المصريين على النزول للشوارع وإثارة الفوضى في البلاد يوم 20 سبتمبر/أيلول و25 سبتمبر/أيلول الجاري.

 

ولم تتجاوز دعوات الإخوان للتظاهر ضد الدولة المصرية التي يقودها ويروج لها المقاول الهارب "هاشتاقات محرضة" تدار من قطر وتركيا، مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يحذر من مخططات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا