السيسي يحذر من مخططات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر

الأحد 27 سبتمبر 2020

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، من مخططات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.



وطالب السيسي في كملته خلال افتتاح إحدى المشروعات بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، المصريين بالوعي لمخاطر ما يحاك لمصر.

ولفت الرئيس المصري إلى أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل، مشددا على أنه "لا أحد يستطيع خداع المواطنين".

وأكد أن "حملات التشكيك مستمرة ضد مصر رغم ما تقوم به من إنجازات على المستويات كافة".

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وشدد "على أن "وعي المواطنين هو السلاح الأقوى لمواجهة الأفكار الهدامة وحملات التشكيك، وأن الشعب والدولة كيان واحد".

ونوه السيسي بأن "ما تقوم به الدولة هو إصلاح وليس إفسادا"، مؤكدا "أن مسار الإصلاح والتنمية مستمر".

ومنيت قناة "الجزيرة" والمقاول الهارب من مصر محمد علي بالفشل الذريع في تحريض المصريين على النزول للشوارع وإثارة الفوضى في البلاد يوم 20 سبتمبر/أيلول و25 سبتمبر/أيلول الجاري.

ولم تتجاوز دعوات الإخوان للتظاهر ضد الدولة المصرية التي يقودها ويروج لها المقاول الهارب "هاشتاقات محرضة" تدار من قطر وتركيا، مواقع التواصل الاجتماعي.