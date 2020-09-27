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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن اللبنانية تعلن مقتل أعضاء مجموعة إرهابية والان مع التفاصيل
الأحد 27 سبتمبر 2020
أعلنت قوات الأمن اللبنانية اليوم الأحد، مقتل أعضاء مجموعة إرهابية نفذت وخططت لهجوم في بلدة كفتون شمالي البلاد.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان لها إن القوات تمكنت من تحديد هوية الفاعلين للهجوم الإرهابي وعددهم 4 أشخاص، وهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم "داعش" في لبنان.
ووفق البيان، توصلت قوى الأمن الداخلي أمس السبت، إلى تحديد مكان تواجد أعضاء المجموعة الإرهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل، وعندما حاصرته، بادرت عناصر المجموعة بإطلاق النار، وتم الرد عليهم ما أدى إلى قتل أفراد الخلية.
وكانت بلدة كفتون في الكورة (شمالي لبنان) شهدت في 22 أغسطس/آب، قيام سيارة مجهولة بإطلاق النار أثناء مرورها في البلدة، ما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص من أبناء البلدة، بينهم 2 من الشرطة المحلية.
وعلى ضوء ذلك، داهمت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، غرفة سوري في منطقة العامرية، في عكار شمال البلاد، لكنه قام بتفجير نفسه.
كما قامت، بحسب بيان سابق، بتوقيف عدد من الأشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في عكار شمالي لبنان.
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