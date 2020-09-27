صحيفة: تواصل الإمارات تنفيذ خططها الاستراتيجية للعبور إلى المستقبل في قطاع الفضاء

الأحد 27 سبتمبر 2020

قالت صحيفة إماراتية ، بنجاح مبهر، تواصل الإمارات تنفيذ خططها الاستراتيجية للعبور إلى المستقبل في قطاع الفضاء الحيوي. فانطلاق القمر الاصطناعي المكعب «مزن سات»، الذي ساهم فيه العديد من الكوادر الوطنية، والذي يستفيد من بياناته طلاب جامعيون، يمثل خطوة جديدة تؤكد أن شبابنا ومهندسينا وروادنا يفتحون آفاقاً جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .



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وأكدت صحيفة "الاتحاد"، أن الإمارات نجحت في بناء قاعدة علمية صلبة ترفد القطاع بأفضل الكفاءات المواطنة لزيادة قدراتها وصقل مهاراتها، عبر مشاريع فضائية متنوعة، وشراكات دولية متعددة، حققت حتى الآن نجاحات كبرى ويعكس ذلك طموح القيادة الحكيمة من أجل بناء أجيال جديدة على أعلى درجة من العلم والمعرفة لتحقيق المزيد من الإنجازات الأكاديمية والعلمية، بما يضمن تواصل مسيرة التنمية والازدهار في شتى القطاعات، بتعزيز ثقافة البحث والتطوير.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بقولها " فقصة نجاح الإمارات في الفضاء التي يتردد صداها عبر العالم، لتلهم الشباب، خاصة في العالم العربي، تمثل محوراً أساسياً للدولة بمختلف مؤسساتها، في سعيها الحثيث لترسيخ الابتكار وتحقيق طفرات كبرى في التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، بما يعزز مكانتنا في نادي الدول الرائدة في استكشاف الفضاء، باعتباره طريقاً حيوياً نحو المستقبل".