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أكثر من 2000 إصابة بكورونا في موسكو خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 27 سبتمبر 2020

سجلت العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد 2026 إصابة جديدة بفيروس في أعلى زيادة يومية منذ شهور، ضمن 7867 إصابة جديدة على نطاق البلاد، لتبلغ الحصيلة مليونا و151438 حالة، وفقاً لروسيا اليوم.


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