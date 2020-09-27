شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:39 مساءً, 27 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض دعت روسيا أطراف النزاع في ناغورنو- قرة باغ، إلى وقف إطلاق النار فورًا والبدء في المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم: “ندعو الأطراف إلى وقف إطلاق النار على الفور وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع”، مشيرًا إلى أن الوضع في منطقة نزاع ناغورنو – قرة باغ، قد تدهور بشكل حاد، وأن القصف المكثف جار من قبل الجانبين وهناك تقارير عن وقوع خسائر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.