شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تطالب بوقف فوري للاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا والان نبدء بالتفاصيل
طالبت فرنسا بوقف الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورنو قرة باغ.
وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول في بيان لها: عن بالغ قلق فرنسا من الاشتباكات العنيفة في مرتفعات قرة باغ، حيث وردت معلومات تفيد بسقوط ضحايا مدنيين، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف الحوار.
وجددت التزام فرنسا بالتوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين في إطار القانون الدولي.
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