اخبار العالم

باريس تطالب بوقف فوري للاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تطالب بوقف فوري للاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا والان نبدء بالتفاصيل

طالبت فرنسا بوقف الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورنو قرة باغ.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول في بيان لها: عن بالغ قلق فرنسا من الاشتباكات العنيفة في مرتفعات قرة باغ، حيث وردت معلومات تفيد بسقوط ضحايا مدنيين، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف الحوار.

وجددت التزام فرنسا بالتوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين في إطار القانون الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس تطالب بوقف فوري للاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا