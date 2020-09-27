شكرا لقرائتكم خبر عن كيمارك: اكتشاف تغيرات وراثية في مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية أن "كيمارك" وعدة مراكز سعودية شاركت في دراسة عالمية شملت أكثر من ألف مريض كوفيد 19، وأظهر التحليل الجيني وجود بعض المتغيرات الوراثية في المرضى شديدي الإصابة قد تؤدي إلى ضعف الاستجابة المناعية للجسم ضد الفيروس.

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