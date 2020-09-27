شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أكبر مسح جيولوجي في منطقة "الدرع العربي" والان نبدء بالتفاصيل

• المسح يحقق اكتشافات علمية جديدة وفرص التعدين

تُطلق هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة "برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي" في المملكة، على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلو متر مربع، تغطي كل مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم "الدرع العربي".

وتتمثل أعمال مشروعات هذا البرنامج في المسوح الجيوفيزيائية الجوية، والمسوح الجيوكيميائية الدقيقة، وإنتاج الخرائط الجيولوجية. وسوف يُشكل تحقيق اكتشافات علمية جديدة، واستكشاف مناطق لم يسبق مسحها من قبل، والكشف عن الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة.

تشكل مبادرة برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي ركيزةً أساسية من ركائز خطط النمو الاقتصادي في المملكة، التي تتجسد في رؤية المملكة 2030 وفي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، اللذين يهدفان إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة.