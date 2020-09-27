شكرا لقرائتكم خبر عن جبران باسيل يعلن إصابته بـ"كورونا" ويدخل العزل والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب اللبناني جبران باسيل إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أن الوزير السابق وصهر الرئيس ميشال عون "اكتشف البارحة أنه مصاب بفيروس الكورونا، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا".

وأضاف البيان أن "باسيل سيحجر نفسه طبعا لحين تغلبه على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة".