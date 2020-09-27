شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: نواجه مخططات لنشر الفوضى والان نبدء بالتفاصيل

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد من مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد ، مطالبا المواطنين بالوعي بمخاطر ما يحاك لمصر.

وقال السيسي ، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، إن مصر تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل ، مشددا على أنه لا أحد يستطيع خداع المواطنين.

وأضاف أنه يراهن على وعي المواطنين فيما تقوم به الدولة، مشيرًا إلى أن حملات التشكيك مستمرة ضد مصر رغم ما تقوم به من إنجازات على كافة المستويات.

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وشدد السيسي على أن وعي المواطنين هو السلاح الأقوي لمواجهة الأفكار الهدامة وحملات التشكيك، مؤكدًا أن الشعب والدولة كيان واحد.

وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة هو إصلاح وليس افسادا، لافتا إلى أنه لايخاف إلا الله ويعمل من أجل مصر وإصلاحها.

وأكد السيسي على أن مسار الإصلاح والتنمية مستمر، داعيا الحكومة إلى استمرار صرف إعانة العمالة المؤقتة بواقع 500 جنيه شهريا حتى نهاية العام.