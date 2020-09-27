بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ابرز مبايات اليوم في أوروبا وآسيا

وتستكمل مواجهات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، حيث يلاقي النصر نظيره التعاون، في أبرز المواجهات.

كما تواصل عجلة مباريات الدوري الإنجليزي في السير حيث تعقد 4 مواجهات ضمن لقاءات الجولة الثالثة من البطولة وعلى رأسها مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره ليستر.



وفي الليجا الإسبانية تستكمل مواجهات البطولة في الأسبوع الثالث لها، بإقامة 6 مباريات أبرزها برشلونة أمام منافسه فياريال مساء اليوم.

وهناك قمة نارية في الدوري الإيطالي تجمع بين فريقي يوفنتوس ومنافسه روما ضمن لقاءات الجولة الثانية من السيريا أ.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

برسيبوليس الإيراني أمام السد القطري في تمام الساعة الرابعو و40 دقيقة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 7.

النصر السعودي أمام التعاون في تمام الساعة الثامنة و40 دقيقة بتوقيت بغداد وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد أمام ليدز يونايتد في تمام الساعة الثانية بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 2.

نيوكاسل يونايتد أمام توتنهام في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبرbeIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت بغداد وتذاع عبرbeIN Sports HD 1.

وست هام يونايتد أمام ولفرهامبتون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية وتذاع عبرbeIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا أمام ليفانتي في تمام الساعة الواحدة بتوقيت بغداد وتذاع عبرbeIN Sports HD 3.

إيبار أمام أتلتيك بيلباو في تمام الساعة الثالثة بتوقيت بغداد وتذاع عبرbeIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد أمام بلد غرناطة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 3.

بلد الوليد أمام سيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 5.

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قادش أمام اشبلية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد وتذاع عبرbeIN Sports HD 3.

برشلونة أمام فياريال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سبيزيا أمام ساسولو في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 4.

نابولي أمام جنوى في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 4.

هيلاس فيرونا أمام أودينيزي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 5.

ميلان أمام كروتوني في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 4.

يوفنتوس أمام روما في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت بغداد وتذاع عبر beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ أمام هوفنهايم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت بغداد.

فولفسبورج أمام فرايبورج في تمام السابعة بتوقيت بغداد.

مواعيد الدوري الفرنسي

بوردو أمام نيس في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد وتذاع عبرbeIN Sports HD 6.

موناكو أمام ستراسبورج في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بغداد وتذاع عبرbeIN Sports HD 6.

