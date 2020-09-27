البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، الأحد، جلسته العاشرة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب افتتح أعمال الجلسة العاشرة من الفصل التشريعي الحالي.
وكانت رئاسة البرلمان رفعت، أمس السبت، الجلسة التاسعة للمجلس إلى اليوم الأحد.
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