شرطة بابل تعلن المباشرة بتنفيذ خطة الأربعين

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الاحد، عن المباشرة بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بالزيارة ألاربعينية لتأمين الحماية للزوار المتوجهين الى مدينة كربلاء عبر المحافظة.

وقال قائد الشرطة علي هلال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "بعد أن أنهينا كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة الأربعين إنطلقت اليوم الاحد، جميع صنوف الأجهزة الأمنية والمعلوماتية وقوات الحشد الشعبي والدوائر الساندة المباشرة بتطبيق مفردات الخطة في بابل".

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واضاف أن "المحافظة تم تقسيمها الى قواطع رئيسة ومناطق فرعية مع تخصيص آمر لكل منطقة برتبة متقدمة من الضباط الكفوئين لتأمين الخطة وتوفير الحماية اللازمة للزائرين ومواكب الخدمة، بالاضافة الى نشر تعزيزات أمنية في جميع المناطق التي تشهد كثافة للزائرين، فضلاً عن تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ عمليات استباقية بالتزامن مع تطبيق الخطة".

وأشار الشمري الى "تخصيص فرق من الشرطة ومديرية الدفاع المدني في إسناد دائرة الصحة بالتنسيق مع أصحاب المواكب الحسينية للقيام بحملات التوعية والتعفير وتعقيم سرادق الخدمة والاماكن التي تشهد زخم للزائرين والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية التي اوصت بها خلية الازمة لمنع انتشار وباء كورونا حفاظاً على سلامة الجميع".