شرطة بابل تعلن المباشرة بتنفيذ خطة الأربعين

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الاحد، عن المباشرة بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بالزيارة ألاربعينية لتأمين الحماية للزوار المتوجهين الى مدينة كربلاء عبر المحافظة.
وقال قائد الشرطة علي هلال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "بعد أن أنهينا كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة الأربعين إنطلقت اليوم الاحد، جميع صنوف الأجهزة الأمنية والمعلوماتية وقوات الحشد الشعبي والدوائر الساندة المباشرة بتطبيق مفردات الخطة في بابل".
واضاف أن "المحافظة تم تقسيمها الى قواطع رئيسة ومناطق فرعية مع تخصيص آمر لكل منطقة برتبة متقدمة من الضباط الكفوئين لتأمين الخطة وتوفير الحماية اللازمة للزائرين ومواكب الخدمة، بالاضافة الى نشر تعزيزات أمنية في جميع المناطق التي تشهد كثافة للزائرين، فضلاً عن تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ عمليات استباقية بالتزامن مع تطبيق الخطة".
وأشار الشمري الى "تخصيص فرق من الشرطة ومديرية الدفاع المدني في إسناد دائرة الصحة بالتنسيق مع أصحاب المواكب الحسينية للقيام بحملات التوعية والتعفير وتعقيم سرادق الخدمة والاماكن التي تشهد زخم للزائرين والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية التي اوصت بها خلية الازمة لمنع انتشار وباء كورونا حفاظاً على سلامة الجميع".
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