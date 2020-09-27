وزير الدفاع من كربلاء: مطمئن بأن خطة الزيارة الأربعينية ستسير بنجاح

أعرب وزير الدفاع جمعة عناد، الأحد، عن اطمئنانه بأن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ستسير بنجاح، مشيراً إلى أن القوات المشاركة في الخطة متمرسة ولديها الخبرة. وقال عناد في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة كربلاء وحضرته الخليج 365، "زيارتي إلى كربلاء هي للإطلاع على الخطط الموضوعة لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والوقوف على جاهزية القطعات، وتم تعزيز المحافظة بالقطعات المشتركة، وهي متمرسة ولديها خبرة".



وأضاف عناد، "أدعو جميع القوات إلى أخذ الحيطة والحذر، وأنا مطمئن بأن الخطة سوف تسير بنجاح"، ماضياً إلى القول: "لدينا قطعات في جميع المناطق، لدينا طيران ولدينا كاميرات، قيادة عمليات كربلاء هي من أقدم القيادات ولديها خبره جيد’ وقد اتخذنا تدابير بشكل عام".

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