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مقتل عسكريين اثنين في هجوم على مركز للجيش اللبناني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

مقتل عسكريين اثنين في هجوم على مركز للجيش اللبناني

متابعات_ الخليج 365

أفاد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بمقتل عسكريين اثنين جراء هجوم تعرض له أحد مراكز الشرطة.

 

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان صدر عن قيادة الجيش، أن «إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية، وقد ردت العناصر على مصدر النيران بالمثل».

 

وأضاف البيان:«نتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين، بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة».

 

وأشار إلى أنه «يجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء».

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