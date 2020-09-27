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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عسكريين اثنين في هجوم على مركز للجيش اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفاد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بمقتل عسكريين اثنين جراء هجوم تعرض له أحد مراكز الشرطة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان صدر عن قيادة الجيش، أن «إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية، وقد ردت العناصر على مصدر النيران بالمثل».
وأضاف البيان:«نتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين، بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فر الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة».
وأشار إلى أنه «يجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء».
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