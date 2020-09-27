مقتل عسكريين ومسلح في هجوم على مركز للجيش غربي لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، مقتل عسكريين اثنين، وأحد أفراد مجموعة مسلحة شنت هجومًا على أحد مراكزه شمال غربي البلاد.



وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن "إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش بمحلة عرمان- المنية".

وأضافت أن "عناصر الجيش ردّوا على مصدر النيران بالمثل".

وأوضحت أن "الاشتباكات نتج عنها استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين الآخرين قد فروا إلى جهة مجهولة".

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ولفتت قيادة الجيش إلى أنها تجري متابعات لتوقيف الإرهابيين الفارّين وكشف ملابسات الاعتداء.

وكانت قوات الأمن اللبنانية قتلت عنصرين اثنين على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار، السبت، مع خلية مسلحة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.

وقالت مصادر، إن ثلاثة من أفراد الأمن اللبناني أصيبوا أيضا في الاشتباك الذي بدأ بعد مداهمة القوات لمنزل في منطقة وادي خالد كانت تختبئ فيه المجموعة المشتبه بتخطيطها لهجمات.

وأوضحت المصادر أن الخلية تضم سوريين ولبنانيين، وضراوة الاشتباك، الذي شهد إطلاق المسلحين قذائف صاروخية، دفعت الجيش اللبناني لتطويق المنطقة.

وتابعت المصادر أن بعض أعضاء الخلية يرتبطون بالإرهابي "خالد التلاوي"، الذي قتل في وقت سابق الشهر الجاري في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

ووُصف "التلاوي" بأنه عضو سابق بتنظيم داعش الإرهابي، وزعيم خلية مسؤولة عن قتل ثلاثة أفراد في شمال لبنان في أغسطس/آب الماضي.