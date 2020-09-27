شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 2000 إصابة بكورونا في موسكو خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية منذ شهور، ضمن 7867 إصابة جديدة على نطاق البلاد، لتبلغ الحصيلة مليونا و151438 حالة، وفقاً لروسيا اليوم.



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