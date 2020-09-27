شكرا لقرائتكم السيسي: كان أمامنا حلان للإصلاح.. وراهنت على الوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد إن مصر تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل مُطالبًا المواطنين بالوعي بمخاطر ما يحاك بالبلاد وأهداف مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وشدد السيسي خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الجديدة في قطاع البترول بمسطرد قرب القاهرة، على أنه لا أحد يستطيع خداع المواطنين، مشيرًا إلى أن مسار الإصلاح والتنمية مستمر.

وقال الرئيس المصري "البعض قعدوا يولوعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة التي اتخذتها الدولة"، مضيفًا: "إحنا كان قدامنا حلين للإصلاح يا إما نتحرك يا إما نسكت".

وأضاف السيسي "الشعب والدولة حاجة واحدة، ومحدش يقدر يدخل بينا"، متابعًا: "أنا راهنت على وعي المصريين منذ اللحظة الأولى"، موضحا "كسبنا الرهان لأننا بنصلح في الأرض، وربنا معانا، والسبب الثاني هو وعي المواطن المصري".