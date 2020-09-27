شكرا لقرائتكم الخطوط القطرية تقر: تكبدنا خسائر بـ1.9 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأحد، عن خسائر بلغت 7 مليارات ريال (1.92 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار، وسط أزمة كورونا التي تعصف بقطاع الطيران في أنحاء العالم.

وكشفت الشركة عن تسلمها 7.3 مليار ريال مقدما من مالكتها، الحكومة القطرية، بعد مارس آذار وتحويلها إلى أسهم جديدة فيها.

وكان الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، قد قال في يونيو الماضي، إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة، معتبرا أنه من الصعب القول متى ستعود الشركة لتحقيق ربحية بسبب الجائحة.

وفي حين كشف أن "الخطوط القطرية" ستقدم على بيع 5 طائرات 737 ماكس جرى تسلمها بالفعل، قال إن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لإرجاء جميع تسليمات الطائرات المعلقة.

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وقف رحلات 10 طائرات إيرباص "أيه 380"

وحذر من أنه :"قد يتم إلغاء طلبيات شراء طائرات إذا لم توافق شركات صناعة الطائرات على تأجيل عمليات تسليم".

وشدد على أن الشركة لن تمارس أعمالا في المستقبل مع أي شركة لصناعة الطائرات تجعل من الصعب تأجيل تسليم طائرات.

إلى ذلك، أوضح أن الشركة ستبقي على أسطولها المكون من 10 طائرات إيرباص إيه380 دون تحليق حتى الفترة من منتصف إلى أواخر 2021. وقال: "بعض طياري الطائرة إيه380 سيقومون بقيادة رحلات للطائرة إيه350".

بالمقلب الآخر، شدد على أنه لا نخطط حاليا لشراء حصص في شركات طيران أخرى.

وعلى صعيد أعداد الركاب، ذكر أن الشركة نقلت 1.8 مليون راكب منذ مارس.