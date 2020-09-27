انفصاليو قره باغ يعلنون التعبئة العامة بمواجهة أذربيجان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أعلن الانفصاليون الأرمينيون في منطقة قره باغ الأحد "الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية العامة" بمواجهة الجيش الأذربيجاني.

يريفان: أعلن الانفصاليون الأرمينيون في منطقة قره باغ الأحد "الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية العامة" بمواجهة الجيش الأذربيجاني، في وقت أكدت باكو ويريفان سقوط قتلى مدنيين جرّاء مواجهات عنيفة في المنطقة.

وقال رئيس قره باغ أرايك هاروتيونيان خلال جلسة طارئة للبرلمان في عاصمة الجيب الانفصالي ستيباناكرت (خانكندي بحسب تسميتها الأذربيجانية) "أعلنت الأحكام العرفية" وتعبئة جميع الأفراد القادرين على الخدمة العسكرية والذين تبلغ أعمارهم أكثر من 18 عاما.

دعت روسيا الأحد لوقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الأذربيجاني وانفصاليين أرمينيين. وقالت وزارة الخارجية الروسية "ندعو الطرفين للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء محادثات لإعادة الاستقرار إلى الوضع".