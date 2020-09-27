صور.. حملة لتطهير الترع في قرى القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
تابع المهندس محمد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لري القليوبية، اليوم الأحد، أعمال تطهير الترع في قرى المحافظة، والتي تجري على قدما وساق، لتسهيل سير مياه الري إلى نهايات الترع، وتوفيرها للمزارعين.
وقال رئيس الري في القليوبية، إنه جرى متابعة أعمال تطهير ترعتي الجاية والبحر الشبيني، ضمن أعمال التطهير ونزع الحشائش السنوية بهندسة ري غرب بلبيس، كما جرى متابعة أعمال تطهير ترع "العاقولة، والفلفلة المستجدة ونقباس".
وأضاف "أبو السعود"، في تصريحات صحفية اليوم، أن أعمال التطهير للترع تضمنت أيضا نزع الحشائش في ترعة الحيزانية بهندسة ري شبرا، بالإضافة إلى أعمال تطهير ترعة وصلة إسكندر بهندسة ري قليوب، بإشراف المهندس خالد فتحي مفتش ري قبلي وهندسة ري قليوب وشبرا.
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