رئيس مدينة سمالوط عن الفيديو المسيء للباعة الجائلين: فض أسواق بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي

قال محمد سيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، إن الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي اعتبره البعض إساءة للباعة الجائلين، قديم وكان ضمن تنفيذ تعليمات المسئولين بفض الأسواق والتجمعات.

وأضاف سيد، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن الفيديو منذ شهر يونيو، وكان لفض كافة الأسواق والتجمعات، تزامنا مع ذروة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأصدرت محافظة المنيا، بيانًا، أمس السبت، للرد على مقطع فيديو تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، يعامل الباعة الجائلين بشكل اعبروه سيئًا، ويبعثر الخضروات والفاكهة في الشارع خلال مشاركته في حملة إزالة حالات الإشغال وفض سوق عشوائي.

وقالت المحافظة عبر البيان، إن الواقعة منذ شهر يونيو الماضي، وجرى إحالتها بأكملها إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها منذ حدوثها، وذلك أثناء قيام رئيس المدينة بحملة لفض أحد الأسواق العشوائية أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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من جانبه وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الالتزام بالهدوء وضبط النفس وخاصة خلال حملات إزالة التعديات ورفع حالات الإشغال من الطرق والشوارع، وحسن معاملة المواطنين.

وقال المحافظ، "نعيش في دولة مؤسسات تقوم على احترام وتقدير المواطن، وترسيخ دعائم القانون، ولن نقبل بأي تجاوز أو تعسف من قبل أي مسئول تجاه المواطنين، ونعمل كجهاز تنفيذي على تلبية احتياجات المواطنين في إطار من الاحترام المتبادل".

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