السيسي: 5 مليارات جنيه لبناء مساكن وتطوير مسطرد خلال 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية بمناسبة افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد.

وقال السيسي، خلال افتتاح المجمع، اليوم الأحد: أشكر وزير البترول وأهنئ مصر على هذا الافتتاح العظيم وأوجه تحية خاصة للدكتور أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة، وبقوله إحنا سعداء جدا بهذا المشروع ومن خلالكم كقطاع خاص، بقوله نحن ندعمكم وسعداء بمشاركتكم في بناء الدولة المصرية ومستعدين دائما نشجعكم تعالوا معانا ونحترم التزامنا مع القطاع الخاص ورجاله، دول مصريين شرفاء.

وتابع الرئيس: هذا لا يكفي خالص، عايزين مزيد من المشروعات ونشغل الناس وندي أمل للمصريين إن بلدهكم بتتغير، عارف إن ليكم مساهمة في النشاط المجتمعي، بقول لوزير البترول في 6 أو 7 كيانات في مسطرد من الستينات كنت أتمنى ده ينعكس على شكل المجتمع في مسطرد يتغير من خلال خطة متكاملة هطمع في تغيير ما أمكن من حياة الناس في مسطرد.

واختتم: مستعدين نعمل ده.. مش على قد المحور اللي عايزين نعمله لأ.. قولوا رقم مش بس شركة القلعة، قولوا رقم يتم ضخه سنويا مع رقم من الدولة، لو كمان يا وزير بترول يبقى فيه رقم كامل من التجمعات الموجودة يبقى كام 50 مليون كمان.. إيه الكلام ده حاجة صعبة جدا، هنضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات، كام من البترول وكام من الدولة نبني مساكن ونعمل إحلال فيه مناطق صعبة جدا مينفعش نسيبها كده، شايف فيه أراضي فاضية لو بتاع أهالي نشتري.