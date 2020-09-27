الحكاية كده.. السيسي: "بيقولوكم الفقر علشان تتحركوا وتهدوها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن استقرار الدولة المصرية مطلوب من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها الدولة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، بمسطرد، اليوم الأحد: "طول ما فيه استقرار هنعرف نعمل كده، مجمع مسطرد بدأ سنة كام وتوقف نتيجة أحداث 2011، هتعرفوا دلوقتي لما بيتعرض علينا حجم الفوائد التي تعود على مصر كانت كام، وتوقفت لـ10 سنين علشان حالة عدم الاستقرار".

وتابع الرئيس: "علشان الناس تبقى فاهمة ليه هما عايزينكم تتحركوا، يقولك دافع عن نفسك.. واخدين حقك.. الفقر.. مضيعينكم، تتحرك أنت تقوم تكمل عليها وتهدها، هي الحكاية كده، وعينا هو السلاح الماضي ضد كل الأفكار والجهد اللي يبذل لتدمير الدولة المصرية".

واختتم: "مشاريع كتير جدا في الدولة حصل فيها انهيار نتيجة التوقف أو دخلت مرحلة الخسارة وبقت خارج منظومة الناتج القومي للدولة وأصحابها عليهم فلوس متراكمة في البنوك وبنحاول نحل المسألة دي ونعوض الناس اللي توقفت نتيجة أحداث عدم الاستقرار، بقولها تاني لكل الناس كل حاجة مبنية في العالم وفي مصر على أنك تحقق الاستقرار والأمن عملته هيجيلك المستثمرين، مفيش محدش هييجي".