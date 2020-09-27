لا مُصافحة ولا كمامات.. تفاصيل أول مناظرة تليفزيونية بين ترامب وبايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، الأحد، أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، لن يتصافحا في أول مناظرة تليفزيونية مقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل بولاية أوهايو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن عدد من الإجراءات في إطار تدابير التباعد الاجتماعي، تفاديًا للإصابة بـ"كوفيد 19"، وذلك قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 نوفمبر المُقبل. وبدلًا من المُصافحة، تم اقتراح تبادل التحية عن طريق لمس الكوع، لكن الحملتان اعتبرتا أن ذلك الأمر "مُحرِج".

ونقلت المجلة عن مسؤولين بحملتا المُرشّحين، قولهم إن ترامب وبايدن ومذيع قناة فوكس نيوز الذي سيدير المناظرة، كريس والاس، لن يرتدوا أقنعة وجه (كمامات)، وسيقف الرئيس الأمريكي إلى اليمين ومنافسه إلى اليسار على المنصة الخاصة بهما.

وذكرت "بوليتيكو" أن عدد الحضور سيكون محدودًا بين 75 و80 شخصًا، وسيتم إخضاعهم جميعًا لاختبارات "كوفيد-19" قبل حضور المناظرة.

ومن المُقرر أن تُجرى المناظرة الساعة 9 مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في كلية "كليفلاند كلينك" للدراسات الطبية، وجامعة "كايس ويسترن ريزيرف".

وبخلاف المنظارات الرئاسية التقليدية، لن تُجرى تغطية إعلامية غير رسمية بعد مناظرة ترامب وبايدن، وإنما سيتعيّن على وسائل الإعلام تحديد موعد لإجراء مقابلات افتراضية مع الوكلاء بعد المناقشة.

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في السياق ذاته، أشارت المجلة إلى أن بعض استطلاعات الرأي، أظهرت تقدم ترامب على منافسه بايدن مع اقتراب موعد أولى المناظرات الرئاسية المقررة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لافتة إلى أن أداء بايدن في المناظرات سيكون عاملًا مُساهمًا في تحديد الطريقة التي سيدلي بها بعض الناخبين بأصواتهم.

ويُنتظر أن يناقش المُرشّحان قضية نزاهة الانتخابات التي طالما ذكر ترامب أنها "معرضة للتزوير"، لا سيّما مع توسيع نطاق التصويت عبر البريد وسط الجائحة.

وفي وقت سابق، أعلن مذيع فوكس نيوز أن المناظرة التليفزيونية، ومدتها 90 دقيقة، ستتمحور حول 6 ملفات؛ من بينها جائحة كورونا، والمحكمة العليا، والاقتصاد، والقضايا العرقية والعنف، فضلًا عن نزاهة الاستحقاق الرئاسي المقرّر في 3 نوفمبر.

وقالت لجنة المناظرات الرئاسية، إن الموضوعات المُدرجة للمناقشة تخضع للتغييرات المحتملة بسبب تطورات الأحداث، موضحةً أنه تم الإعلان عن مواضيع المناقشة المقبلة مسبقًا من أجل تشجيع المناقشة العميقة للقضايا الرئيسية التي تواجه البلاد.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز"، ستُقسّم محاور المناظرة الستة إلى 6 أجزاء، مدة كل منها 15 دقيقة.وهذه المناظرة الأولى بين 3 مناظرات مُقررة بين ترامب (74 عامًا) وبايدن (77 عامًا).

ومن المقرر أن يعقد ترامب وبايدن، مناظرتين أخرتين في 15 و22 أكتوبر المقبل في ميامي بولاية فلوريدا، وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.

فيما ستُعقد مناظرة وحيدة في ٧ أكتوبر المقبل في ليك سيتي بولاية يوتاه، بين المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لمدة ٩٠ دقيقة.​